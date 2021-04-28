مقتل شرطى وإصابة أخر فى باكستان إثر انفجار بمدينة "شامان"

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لقي أحد أفراد الشرطة الباكستانية حتفه فيما أصيب آخر إثر وقوع انفجار بالقرب من حافلة تابعة للشرطة في منطقة "كيلا عبدالله" بمدينة "شامان".

ونقلت قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم الأربعاء عن الشرطة قولها إن الانفجار وقع عندما كانت حافلة الشرطة تقوم بدورية، موضحة أن التقارير الأولية أشارت إلى أن القنبلة كانت مثبتة على دراجة نارية.

وأضافت القناة أنه تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن الشرطة قامت بتطويق المنطقة عقب وقوع الانفجار وأنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الانفجار.