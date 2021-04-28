"معلومات الوزراء" ينشر فيديو توعويا حول لقاحات فيروس كورونا

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فيديوجراف حول اللقاحات المتعددة التي وصل إليها العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولتحقيق عدة أهداف أبرزها: الحد من معدل الوفيات، وتقليل نسبة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، وتقليل عدد المصابين بالأعراض الخطيرة، إذ وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس منذ بدايته 3 ملايين حالة وفاة وأكثر من 142 مليون حالة إصابة عالميًّا.

وبذلت الحكومة قصارى جهودها لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم؛ حيث تضافرت الجهود لتوفير عدة أنواع من اللقاحات في مصر، فقد خصصت الحكومة موقعا إلكترونيا تحت عنوان www.egcovac.mohp.gov.eg؛ لتسجيل المواطنين وذويهم لتلقي اللقاحات والتي أثبتت فاعليتها في تحقيق أهداف اللقاح الرئيسة.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن توافر عدة أنواع من اللقاحات داخل مصر، وهم: سينوفاك، سينوفارم، استرازينيكا، وسبوتنيكV

ولذلك تدعو الحكومة المواطنين لتلقي اللقاح والوقاية من فيروس كورونا المستجد كما تؤكد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد تلقي اللقاح لضمان توقف انتشار المرض في أسرع وقت وبكل الطرق.