مصري مقيم في الإمارات يفوز بـ 1,423,000 جنيه في سحب "محظوظ" الأسبوعي

تقرير خاص

محمد هو أحد الفائزين الثلاثة الذين تشاركوا الجائزة الثانية وقيمتها 4,270,000 جنيهيعتزم سعيد الحظ التبرع بجزء من الجائزة لمرضى السرطان في مصر

ابتسم الحظ للمصري محمد، المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة في سحب "محظوظ" الأسبوعي الثاني والعشرين، حيث فاز هو واثنان من أصحاب الحظ السعيد وهما: (أفسال من الهند، وكاندريكس من الفلبين) بالجائزة الثانية من السحب وقيمتها 4,270,000 جنيه (مليون درهم إماراتي). وتمكّن الفائزون الثلاثة من مطابقة خمسة من أصل الأرقام الستة التي تم سحبها على الهواء مباشرة يوم السبت الموافق 24 ابريل 2021.



محمد الفائز بسحب محظوظ

يعيش محمد في دولة الإمارات منذ عام 2004، وهو متزوج ويعمل مديراً في مجال الودائع والمالية. وحول فوزه يقول: "اعتدت المشاركة في السحب منذ إطلاقه، وقد فزت بالجائزة الرابعة وقيمتها 149 جنيهاً عدة مرات من قبل. ولا زلت أذكر تفاصيل تلك الليلة التي فزت فيها بمبلغ 1,423,000 جنيهاً، فقد كنت أعاني من آلام في الرقبة بعد الإفطار، وقبل أن أذهب لتناول مسكن للألم، راودتني فكرة التحقق من حسابي على موقع "محظوظ" لمعرفة نتائج السحب الأخير. وعندما تحققت من حسابي تملكتني الدهشة! استغرقني الأمر عدة ثوانٍ لأستوعب المبلغ الموجود في رصيد حسابي، علماً بأنني معتاد على رؤية الأرقام الكبيرة بحكم طبيعة عملي كمدير في مجال الودائع والمالية. كان شعوري لا يوصف فقد غمرتني السعادة على الفور، وتلاشى الألم في رقبتي!".

ويضيف محمد: "سيساعدني هذا المبلغ بلا شك في حياتي اليومية، حيث سأقوم بسداد بطاقاتي الائتمانية، وسأتمكن من مساعدة عائلتي في مصر. بفضل "محظوظ"، بات بإمكاني إدخال الفرحة على عائلتي وأصدقائي ومد يد العون للمحتاجين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك. إضافة إلى ذلك، أعتزم التبرع ببعض الأموال لمرضى السرطان في مصر".

ويختتم محمد بالقول: "كنت أعتقد أن "محظوظ" مجرد سحب أسبوعي، لكنني الآن أعلم أنه أكثر من ذلك بكثير. محظوظ هو بالفعل فرصة كفيلة بتغيير حياة الناس إلى الأفضل. ولكن حتى تفوز، عليك أولاً أن تقوم بالمشاركة".

وشهد سحب "محظوظ" الأسبوعي الثاني والعشرين فوز 88 مشاركاً بمبلغ 4,270 جنيه (1,000 درهم إماراتي) لكل مشارك، بينما حصل 1,891 مشاركاً على جوائز نقدية بقيمة 149 جنيه (35 درهم إماراتي) لكل منهم. وبلغ إجمالي الجوائز النقدية في السحب 4,928,370 جنيه (1,154,185 درهم إماراتي)، علماً أن الأرقام الستة التي تم سحبها هي (15 و21 و24 و37 و38 و45).

وما زالت الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 213,500,000 جنيه (50 مليون درهم إماراتي) وتستوجب مطابقة ستة أرقام من أصل ستة، في انتظار سعيد الحظ في السحب القادم الذي سينعقد يوم السبت الموافق 1 مايو 2021 في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعد السحب الأسبوعي "محظوظ" الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي ويوفر للمشاركين من مختلف أنحاء العالم فرصة تغيير حياتهم نحو الأفضل من خلال جوائز أسبوعية تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات، حيث تتمثل مهمة "محظوظ" في تمكين المجتمعات ودعم الأفراد وتحقيق أحلام الناس.

وبالنسبة للأشخاص الذين فاتتهم فرصة المشاركة في سحب الأسبوع الماضي، يمكنهم المشاركة في سحب "محظوظ" هذا الأسبوع من خلال شراء عبوة مياه "الإمارات" مقابل 149 جنيه (35 درهم إماراتي) عبر الموقع الإلكتروني www.mahzooz.ae بواقع مشاركة واحدة لكل عبوة مياه. وسيتم التبرع بعبوات المياه عبر الشركاء المجتمعيين لـ "محظوظ". ويعتبر سحب محظوظ الأسبوعي متاحاً لجميع المؤهلين. وسينعقد السحب القادم يوم السبت الموافق 1 مايو في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم بثه مباشرة على الموقع الإلكتروني وعبر حساب @MyMahzooz على فيسبوك، ويوتيوب. ويتم تقديم السحب من قِبَل مقدم البرامج التلفزيونية الشهير وسام بريدي، ورائدة الأعمال ومقدمة البرامج أيشواريا أجيت.