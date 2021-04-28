مصرع طفل دهسه قطار أثناء عبوره بدراجة شريط السكة الحديد فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

لقى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، مقيم مدينة سمنود بمحافظة الغربية، مصرعه بعد أن اصطدم به قطار طنطا – المنصورة أثناء استقلاله دراجة وعبوره شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سمنود.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد العدروسي مأمور مركز سمنود، بورود إشارة لشرطة النجدة بوصول طفل لمستشفى سمنود العام جثة هامدة.

وبالفحص تبين أثناء عبور الطفل بدراجة من مزلقان السكة الحديد اصطدم به القطار ولقى حتفه فى الحال، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.