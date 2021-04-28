اليوم السابع
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مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية فى بلدة سبسطية شمال نابلس

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:01 ص
مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية فى بلدة سبسطية شمال نابلس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية فى بلدة سبسطية شمال نابلس، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثرى، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.

وأشار عازم إلى أن قوات الاحتلال انتشرت منذ ساعات الصباح على الطرقات وأسطح المنازل، موضحا أن الاقتحام يأتى وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون فى وقت سابق لاقتحام الموقع.

يشار إلى أن المستوطنين ينظمون منذ قرابة أربعة أشهر اقتحامات كل يوم أربعاء للموقع الأثرى، بحراسة من جيش الاحتلال.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم الأربعاء، مواطنا من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واعتقلت المواطن محمد حلمى أبو صفية، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

 


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