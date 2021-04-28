اليوم السابع
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال

الأربعاء، 28 أبريل 2021 12:35 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اقتحم 153 مستوطنا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وفى سابق اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية فى بلدة سبسطية شمال نابلس، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثرى، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين.

وأشار عازم إلى أن قوات الاحتلال انتشرت منذ ساعات الصباح على الطرقات وأسطح المنازل، موضحا أن الاقتحام يأتى وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون فى وقت سابق لاقتحام الموقع.

يشار إلى أن المستوطنين ينظمون منذ قرابة أربعة أشهر اقتحامات كل يوم أربعاء للموقع الأثرى، بحراسة من جيش الاحتلال.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم الأربعاء، مواطنا من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واعتقلت المواطن محمد حلمى أبو صفية، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.


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باب المغاربه

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