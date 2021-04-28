مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي: يمكن الخروج بدون كمامة بعد تلقى جرعتى لقاح كورونا

كتبت أمل علام

يقدم مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى (CDC) إرشادات جديدة حول ما يمكن أن يتمتع به الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا بأمان، حيث يمكن للأمريكيين الملقحين بالكامل بلقاح كورونا الآن الاستمتاع بمزيد من الأنشطة السابقة للوباء بدون قناع.



مركز السيطرة على الامراض

ووفقا لشبكة CNN الإخبارية، يعرف مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بلقاح كورونا على أنهم أولئك الذين تجاوزوا أسبوعين على الأقل من الجرعة الثانية من لقاحات فايزر Pfizer / BioNTech أو موديرناModerna ، أو أسبوعين على الأقل بعد جرعة واحدة من لقاح جونسون.

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض أنه يمكن لمتلقى اللقاح الآن التخلص من القناع أثناء تناول الطعام فى مطعم في الهواء الطلق مع الأصدقاء، كما يمكنهم أيضًا خلع الكمامة فى التجمعات الصغيرة فى الهواء الطلق مع العائلة والأصدقاء الملقحين بالكامل، أو حيث يوجد خليط من الأشخاص الملقحين وغير الملقحين بالكامل.



الاشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح

وقالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "هناك بيانات متزايدة تشير إلى أن معظم انتقال العدوى يحدث فى الداخل وليس فى الهواء الطلق، وأقل من 10% من انتقال الفيروس في العديد من الدراسات حدث في الهواء الطلق".

وأضافت الشبكة نحن نعلم أيضًا أن هناك ما يقرب من 20 ضعفًا من خطر انتقال العدوى في الأماكن المغلقة مقارنة بالخارج، هذا إلى جانب حقيقة أن لدينا الآن 37% من الأشخاص فوق سن 18 عامًا تم تطعيمهم بالكامل.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض أنه يجب على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ارتداء قناع الوجه فى الأحداث الخارجية المزدحمة أو فى الأماكن المغلقة مثل مراكز التسوق ودور السينما، مضيفا سنستمر في التوصية بهذا حتى يتحقق التطعيم على نطاق واسع."

وقال المركز، تم تطعيم أكثر من 29% من سكان الولايات المتحدة بشكل كامل، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، حيث يمكنهم الآن الاستمتاع بمزيد من الأنشطة بأمان، بما في ذلك خيارات السفر الموسعة في الخارج، لكن فى أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة، تراجعت معدلات التطعيم أو تراجعت، ما يعرض فرص مناعة القطيع للخطر ويؤدى إلى اندلاع هذا الوباء.