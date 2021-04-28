مختار جمعة يبحث مع قيادات هيئة الأوقاف استثمار أعيان الوقف الإثنين المقبل

كتب على عبد الرحمن

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اجتماعا بجميع قيادات هيئة الأوقاف على مستوى الديوان وجميع مديري مناطق الهيئة ووكلائها على مستوى الجمهورية الاثنين المقبل، الساعة الثانية ظهرًا بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع يأتى لمناقشة كل ما يتصل باستراتيجية العمل بهيئة الأوقاف، ولا سيما ما يتصل بالحفاظ على أعيان الوقف وحسن استثمارها واستيداء حقوقها وتطوير منظومة العمل الإداري والتواصل التكنولوجي والتحول الرقمي بالهيئة .

الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أكد فى تصريحات سابقة، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أرقامًا قياسية للشهر العاشر على التوالى بالقياس إلى مثيله فى أى عام سابق، وذلك للشهر العاشر على التوالى من شهر يونيه 2020 وحتى مارس 2021، كما حققت ثلاثة أرقام قياسية فى كل من الربع الأول والثانى والثالث من العام المالى الحالى 2020 / 2021، لتحقق إجمالى نمو 24 % زيادة فى إجمالى الإيرادات والأرباح الاستثمارية لهذا العام، بإجمالى إيرادات وأرباح استثمارية بلغت مليارًا ومائة وتسعين مليونًا فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالي.