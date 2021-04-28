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محمد الحصرى مصور اليوم السابع يمثل مصر بمعرض "بينالى فينسيا" للعمارة

الأربعاء، 28 أبريل 2021 05:52 م
محمد الحصرى مصور اليوم السابع يمثل مصر بمعرض "بينالى فينسيا" للعمارة محمد الحصرى مصور اليوم السابع

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أعلن القائمون على معرض بينالى فينسيا للعمارة الدولى فى إيطاليا خلال دورته الـ 17، تمثيل الزميل محمد الحصرى المصور باليوم السابع فى فعالياته المقامة خلال شهر مايو للعام الحالى.

أسماء المشاركين
أسماء المشاركين

وأعلن المعرض أيضا تمثيل كلا من المهندس مصطفى ربيع وعمرو علام وأحمد عصام من مصر، والمهندس رياض الحلبى من لبنان.

المهندسون المشاركون
المهندسون المشاركون

وكان المعمارى اللبنانى هاشم سركيس، أمين معرض بينالى فينسيا، فى الموقع الرسمى للبينالى، أعلن أن تيمة المعرض تحت عنوان "كيف سنعيش معاً"، وجاء هذا بعد اتساع الانقسامات السياسية وتزايد التفاوتات الاقتصادية، ولذلك دعا المهندسين المعماريين إلى  تخيل المساحات التى لابد من العيش فيها بإتساع.

 

نماذج من أعمال المصور
نماذج من أعمال المصور
 
أعمال المصور محمد الحصرى
أعمال المصور محمد الحصرى

جانب من أعمال محمد الحصرى
جانب من أعمال محمد الحصرى

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
 
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المصور محمد الحصرى 

 

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 المصور محمد الحصرى 

 

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 المصور محمد الحصرى 

 


اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المصور محمد الحصرى

معرض بينالى فينسيا

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