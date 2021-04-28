اليوم السابع
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محافظ المنوفية يتلقى لقاح فيروس كورونا ويناشد المواطنين بسرعة التسجيل

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:52 ص
محافظ المنوفية يتلقى لقاح فيروس كورونا ويناشد المواطنين بسرعة التسجيل محافظ المنوفية يتلقى لقاح فيروس كورونا
المنوفية - محمد فتحى

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تلقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمكتبه بالديوان العام، وذلك فى إطار تنفيذ الحملة القومية للتطعيم، بحضور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

 

وناشد المحافظ أهالى وأبناء المحافظة بضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقى اللقاح حرصاً على صحتهم وسلامتهم، كما أشاد المحافظ بدور الأطقم الطبية فى تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا، وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المتخصصة لاستقبال المواطنين على مستوى المحافظة، مؤكداً حرصه على توفير كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

محافظ المنوفية يتلقى لقاح فيروس كورونا
محافظ المنوفية يتلقى لقاح فيروس كورونا
 
محافظ المنوفية يتلقى لقاح كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة
محافظ المنوفية يتلقى لقاح كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة

 


المنوفية

محافظ المنوفية

لقاح فيروس كورونا

محافظ المنوفية يتلقى لقاح فيروس كورونا

وكيل صحة المنوفية

مراكز لقاح فيروس كورونا

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