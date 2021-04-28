محافظ القاهرة تعلن تسكين 156 أسرة من "بطن البقرة" بالأسمرات.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن أعمال إزالة منطقة بطن البقرة تأتى فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية، مشيرًا إلى أنه تم هدم 53 عقارا عشوائيا، وإخلاء وتسكين 156 أسرة حتى الآن تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.



وأضاف محافظ القاهرة، خلال تفقده الأعمال الجارية لإزالة 730 عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.



وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس).



وأكد محافظ القاهرة أن جهود الدولة مستمرة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان المناطق العشوائية والغير مخططة وغير الآمنة فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين مشيرًا إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.



وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.



وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى انه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها كالخيالة و"معًا" بالإضافة للمشروعات القائمة بالفعل كالأسمرات وروضة السيدة زينب والمحروسة 1 , 2، وأهالينا.



رافق المحافظ المهندس جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية واللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة.





























