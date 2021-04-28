محافظ الغربية يكشف تفاصيل مشروعات حياة كريمة فى قرى زفتى

الغربية - محمد طارق

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر اليوم، الاجتماع التنسيقي الدوري للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع الجاري العمل بها، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارات المشاركة.

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لقطاع الصحة، حيث استعرض المحافظ الوحدات الصحية التي سيتم تطويرها والبالغ عددها 26 وحدة بواقع 15 وحدة سيتم إزالتها بالكامل، إنشاء 2 مبنى جديد إلى جانب المبنى القديم في قريتي مسجد وصيف ودهتورة، بجانب رفع كفاءة خفيف لـ7 وحدات وتشطيب 2 وحدة قائمة، ووجه المحافظ بإصدار قرار الإزالة اليوم وإصدار التراخيص يوم الثلاثاء القادم، مطالباً جهاز تعمير الساحل الشمالي بسرعة البدء في التنفيذ طبقاً للجدول الزمني المحدد.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية المستهدف تنفيذها في مركز زفتى والبالغ عددها 12 جمعية زراعية ،من خلال إنشاء 8 مجمعات زراعية جديدة وإحلال وتجديد 3 آخرين وإضافة مبني جديد في قرية سندبسط.

وفي قطاع الشباب والرياضة، تابع المحافظ تطوير وإنشاء 30 منشأة في مركز زفتى تشمل إحلال وتجديد لمباني قائمة، إنشاء مباني جديدة، إنشاء ملاعب وصيانة وإضافة تعديلات على المباني القائمة.

كما تابع المحافظ موقف إنشاء 9 مجمعات لتقديم الخدمات الحكومية، وموقف إنشاء 19 كوبري (16 تابعين لمديرية الري و3 تابعين لهيئة الطرق)، حيث سيتم إحلال وتجديد 6 منهم وصيانة 13 آخرين.

واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة الوضع الحالي لـ 4 طرق رئيسية تابعة لمديرية الطرق بجانب طريقي نهطاي - زفتى وحانوت - زفتى التابعين لهيئة الطرق بطول 18 كم، ووجه المحافظ بوضع جدول زمنى للانتهاء من البنية التحتية تمهيداً لرصفهم.