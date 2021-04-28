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محافظ الجيزة يجرى جولة ليلية لمتابعة أعمال تطوير شارع ترسا.. فيديو

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:27 م
محافظ الجيزة يجرى جولة ليلية لمتابعة أعمال تطوير شارع ترسا.. فيديو محافظ الجيزة خلال الجولة
كتب على عبد الرحمن

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أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية مفاجئة، مساء اليوم في شارع ترسا لمتابعة أعمال التطوير بالشارع، ووجه راشد العاملين بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقا للمخطط الزمنى المطروح للمشروع.

واستمع راشد من المهندسين المشرفين على المشروع إلى حجم الإنجازات في الأعمال وما تم حتى الآن، مؤكدا ضرورة أن يكون عرض الشارع على امتداد أعمال التطوير 40 متر وتقويم الأعمدة على الجزيرة الوسطى وتشديد الرقابة على أعمال غسيل أو انتظار السيارات بالشارع وتوقيع الغرامات المالية المقررة على المخالفين .

وتكثف محافظة الجيزة جهودها لإيجاد حلول مرورية بديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بشكل كلى لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق، حيث تنفذ المحافظة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير ومديرية الطرق، عدد من الكبارى للربط بين المحاور المرورية البديلة دون استخدام شارع الهرم المقرر غلقه، حيث يتم تنفيذ وتطوير 6 كبارى لحل المشاكل المرورية.


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