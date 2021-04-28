محافظ أسيوط: 13 عملا صناعيا بمحور ديروط التنموى بمليار و700 مليون جنيه

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل والتى تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعى الغربى غربًا بطـول 15 كم وعرض 21 مترا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل إتجاه حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7 مليار جنيه وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمحور 90% فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى أحمد مدير المشروعات بالإدارة المركزية لهيئة الطرق وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ولفيف من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة ولفيف من المهندسين العاملين بالمشروع والشركات المنفذة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الكبارى العلوية على النيل وتابع نسب التنفيذ واستمع إلى شرح من المهندسين المسئولين على الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع ومراحل التنفيذ.

وقال محافظ أسيوط فى بيان إن المحور يشمل 13 عمل صناعى (10 كبارى – 2 نفق- 1 بربخ) منها (2) كوبرى رئيسى وهى (كوبرى أعلى نهر النيل - كوبرى أعلى ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة/أسوان والطريق الزراعى الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول وحيث يبلغ إجمالى طول المحور بمراحله 42 كم مشددًا خلال جولته على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل خاصة مع أهمية هذا المحور التنموى فى المساهمة فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعى الغربى عابرًا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط.

وأكد محافظ أسيوط - خلال الزيارة – على أهمية محاور التنمية التى يتم انشائها بمختلف محافظات الجمهورية تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى دعمه الكامل للمشروع التنموى وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال فى توقيتاتها لافتًا إلى أن مشروع محور ديروط العلوى على النيل يعتبر من المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وخاصة المتعلقة بالطرق والكبارى لأنها أحد ركائز التنمية المستدامة وتساهم فى الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية.

كما تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأعمال الجارية فى تأهيل وتبطين ترعة مسارة بمركز ديروط وذلك ضمن المشروع القومى لتبطين الترع والذى يجرى تنفيذه ضمن خطة وزارة الرى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة والاستفادة منه وتحسين الرى جاء ذلك ضمن جولاته الميدانية المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة ؛ رافقه خلالها عيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال تبطين وتدبيش ترعة مسارة وتابع مراحل التنفيذ الجارية والجدول الزمنى حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ.

وأكد محافظ أسيوط على مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية فى التنفيذ موجهًا مسئولى الوحدة المحلية للمركز والقرية التابعة بالمتابعة المستمرة للأعمال ومراجعتها ميدانيًا أولاً بأول والعمل على تذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للانتهاء من تنفيذ المشروع طبقًا للجدول الزمنى المحدد مسبقًا مشيرًا إلى أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، والذى تنفذه وزارة الرى والموارد المائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضارى يساعد على تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهاية الترع وتحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى تلك المناطق المحرومة بحل مشكلة ضعف المياه بها.

كان محافظ أسيوط قد تفقد العديد من أعمال تبطين الترع لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع ومتابعة نسب التنفيذ وفقًا للمواصفات.

ووجه محافظ أسيوط القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية صباحًا ومساءً على المطاعم والمقاهى والمحال والمولات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التعليمات والعمل بطاقة 25 % ومنع تطبيق الشيشة واتباع كافة القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنت عنها واتخذتها الدولة فى هذا الشأن مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات والقرارات الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة الفيروسات مؤكدًا على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية أيضا وتوزيع منشورات للتعريف بكيفية بالوقاية من المرض والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة.

وفى هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط قام المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة بشن حملة مسائية مفاجئة بنطاق حى شرق مدينة أسيوط حيث تم المرور على المقاهى والكافتيريات والمطاعم لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ومنع تقديم الشيشة لروادها والعمل بطاقة 25% للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر وضبط ومصادرة عدد من الشيش من المقاهى وإيداعها مخازن الحى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها تطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاَ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أعلنت عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهى رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقى الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".



محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة مسارة العمومية



أعمال تبطين ترعة مسارة العمومية



محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ محور ديروط التنموي على النيل