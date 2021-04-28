محافظة القاهرة تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن مخالفات البناء

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس بازالة مبنى مخالف شرع القائمون عليه فى استكماله على مساحة 550 مترا فى 3 عطفة خضر بالمطرية رغم صدور قرارات إزالة له لإقامته بدون ترخيص وتعديه على حرم الآثار وسده لمنافذ الجار.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالإتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.