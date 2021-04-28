اليوم السابع
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محافظة القاهرة تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن مخالفات البناء

الأربعاء، 28 أبريل 2021 09:33 ص
محافظة القاهرة تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن مخالفات البناء بناء مخالف
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن الدولة لن تتهاون فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.
 
وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس بازالة مبنى مخالف شرع القائمون عليه فى استكماله على مساحة 550 مترا فى 3 عطفة خضر بالمطرية رغم صدور قرارات إزالة له لإقامته بدون ترخيص وتعديه على حرم الآثار وسده لمنافذ الجار.
 
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المواطنين بالإتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.

 


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