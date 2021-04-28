اليوم السابع
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خالد صلاح
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كوريا الشمالية تستأنف الدراسة فى المدارس جزئيا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:46 ص
كوريا الشمالية تستأنف الدراسة فى المدارس جزئيا مدرسة كورية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أفادت وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية، بأن  المدارس قامت باستئناف الدراسة جزئيا، وذلك بعد أن حولت بيونج يانج ، العام الماضى، الدروس عبر الإنترنت، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "رودونج شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية ومحطة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية أن الفصول الدراسية أعيد استئناف الحضور فيها، فى 87 من "المدارس النموذجية" فى إقليم "بيونج آن" الشمالى.

وأشارت وكالة "يونهاب" إلى أن لقطات فيديو أظهرت الطلاب وهم يقرؤون كتبهم المدرسية داخل الفصول ويرتدون كمامات ملونة.

وأضافت وكالة "يونهاب"،أن المدارس الكورية الشمالية، تبد أ عادةً الفصل الدراسى الجديد فى أوائل أبريل، لكنها أعادت فتح الدراسة فى يونيو من العام الماضى لتجنب التجمعات فى الفصول الدراسية.

كما تم تمديد العطلات الصيفية فى المدارس الابتدائية والمتوسطة إلى شهرين وسط المخاوف من فيروس كورونا.

وقد حضر طلاب يرتدون الكمامات فى حفل افتتاح المدرسة العام الماضى فى فصولهم الدراسية من خلال نظام المؤتمرات عبر الفيديو، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فى محاولة واضحة لتجنب التجمعات الضخمة.


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