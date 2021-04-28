كفر الشيخ: إمكانية التنازل عن حق الانتفاع لقطع الأراضى للغير أو نقلها للورثة ببلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، عددا من القرارات والموضوعات بالمجلس التنفيذى بجلسته الشهرية ، وجاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوى ، وياسر سعد خداش، مدير إدارة المجالس المحلية، ، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق المجلس التنفيذى على تعديل قرار التخصيص رقم 497 بتاريخ 28 يناير 2020 ، بشأن إنشاء بريد بقرية السالمية بمركز ومدينة فوه إلى دور أرضى على نفقة الهيئة، على أن يتم تقدير مقابل حق الانتفاع للأرض بمعرفة اللجان المختصة، والموافقة على تخصيص مساحة402.5 م2 أرض ملك الوحدة المحلية لقرية أبوغنيمة بمركز ومدينة سيدى سالم ، لإقامة دار مناسبات عليها حيث صدر لها رخصة هدم رقم 4 بتاريخ 11 فبراير 2021 ، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص مساحة 80م2 أملاك دولة بقرية القليعة التابعة للوحدة المحلية لقرية الكفر الشرقى بمركز ومدينة الحامول ، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها.

كما وافق المجلس التنفيذى على تحويل قطعة أرض بالقطعة 78 مساحتها 130م2 ، بقرية ابطو بمركز ومدينة دسوق من منافع عمومية إلى أملاك دولة خاصة، كما تمت الموافقة على تعديل قرار التخصيص رقم 181 لسنة 2021 ، الخاص بمدرسة سخا الرسمية للغات، لتعديل المساحة من 1653م2 إلى 1549.8 م2 طبقاَ لشهادة الصلاحية الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ .

كما تمت الموافقة على تخصيص مساحة 6 أفدنة و6 قيراط و 3.5 سهم بحوض الرزق زمام جمعية مطوبس بمركز ومدينة مطوبس، والتى تم شرائها من ملاكها بمعرفة الوحدة المحلية، لتوسعة محطة رفع صرف صحى بمدينة مطوبس.

ووافق المجلس التنفيذى على إمكانية التنازل عن حق الانتفاع لقطع الأراضى للغير أو نقلها للورثة بمصيف بلطيم فى ضوء الضوابط التى وضعتها الجهة الإدارية فى الاجتماع المؤرخ فى 13 مارس 2021 ، كما تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد نجيب محى إمام الشناوي، على مدرسة دقميرة للتعليم الاساسى بقرية دميرة بمركز ومدينة كفر الشيخ، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمود محمد إبراهيم الصاوي، على المدرسة الإعدادية الحديثة بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية كفر الشيخ.

اجتماع المجلس التنفيذي



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