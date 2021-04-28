قوات الاحتلال الاسرائيلى تهاجم مئات الفلسطينيين في باب العامود بالقدس

كتب : أحمد جمعة

هاجمت قوات الاحتلال الاسرائيلى الخاصة مساء الاربعاء تجمع المئات من الفلسطينيين في ساحة باب العامود واعتدت عليهم بالضرب والدفع.

وقامت قوات الاحتلال الاسرائيلى – وفقا لوكالة معا الفلسطينية -بإخلاء ساحة باب العامود بالقوة ودفعت الناس باتجاه الشوارع المحاذية باب العامود.

وكانت المئات من المقدسيين تجمعوا في باب العامود لليوم الرابع على التوالي احتفالا بانتصارهم وازالتهم السواتر الحديدية التي وضعها الاحتلال الاسرائيلى في ساحة وعلى مدرجات باب العامود لمنعهم من التواجد في المكان، خلال أيام الشهر الفضيل.

وانتشر مئات الفلسطينيين بعد الإفطار في ساحة باب العامود وعلى مدرجاتها، وتعالت اصوات الاحتفالات والاناشيد الدينية والهتافات من المتواجدين

وعلى مدار الايام التي وضعت فيها السواتر الحديدية، شهدت المنطقة مواجهات ليلة يومية بين القوات الاسرائيلية والشبان الغاضبين على منعهم من التواجد في ساحة باب العامود، وأصيب واعتقل العشرات من المقدسيين خلال ذلك.