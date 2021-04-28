اليوم السابع
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فرقة الحضرة الصوفية فى ليالى الأوبرا الرمضانية بالإسكندرية 5 مايو

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:00 ص
فرقة الحضرة الصوفية فى ليالى الأوبرا الرمضانية بالإسكندرية 5 مايو
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية حفلا فنيا لفريق الحضرة للإنشاد الصوفى، مساء الأربعاء 5 مايو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

تجسد المجموعة شكل الحضرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح معتمدة علي قصائد تنتمى للتراث الصوفى منها سبحانك ربى ، ما شممت الورد ، سكن الفؤاد ، هم بالحبيب محمد ، اعد لنا ذكرى الاحباب ، على بعد الحمى ، الاماكن الى الكنانة تهنى  ، احبك حبين ، مدد يا سيدة ، ارحم محبينك ، سيدنا النبى يا جماله ، انى جعلتك فى الفؤاد محدثى ، قمر سيدنا النبى ، يا من بلغ العلا بتمامه ، لا اله الا الله .

يشار إلى أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الاشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي ، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم، قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة .

 

 

 


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