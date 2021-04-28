اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:53 م
خالد صلاح
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غلق 26 مقهى ومطعم بالفيوم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:48 م
غلق 26 مقهى ومطعم بالفيوم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المقررة غلق المحال المخالفة بالفيوم
الفيوم - رباب الجالى

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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، خلال جولة ليلية مكبرة ، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ، عدداً من الأحياء والقرى والمناطق بمركز الفيوم ، للتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ، وكذا التزام المحال التجارية بالإجراءات الاحترازية ، والمواعيد الصيفية ، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الفيوم ، ومدير إدارة المرافق، ورؤساء الأحياء .

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم ، أن الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، شملت تفقد الطريق الدائرى ، ومناطق قحافة ، والحادقة، وقرية سنوفر، وميدان الفنية، وشارع النبوى المهندس بمدينة الفيوم، أضافة الى قرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، ودمو.

وجه المحافظ خلال الجولة رئيس مدينة الفيوم، بغلق 5 مقاهٍى لتقديمها "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، وذلك بواقع 2 مقهى بقحافة، ومقهى بمدخل سنوفر، ومقهى بالحادقة، ومقهى امام معهد الأورام بمدينة الفيوم، بالاضافة الى غلق محل ملابس بدمو لمخالفة المواعيد الصيفية للفتح والغلق ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات

ولفت المتحدث الرسمي، إلى توجيهات محافظ الفيوم، لرئيس مدينة الفيوم بمتابعة تطبيق المطاعم والمحال التجارية الإجراءات الاحترازية ، وإرتداء المواطنين للكمامات فى وسائل المواصلات العامة وأماكن التجمعات ، وتكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول، وكذلك رفع اشغالات المقاهى والمحال التجارية.

فى ذات السياق، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ ، بجولة تفقدية بقرى مركز طامية ، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهى والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالقرى، ووجه نائب المحافظ، بغلق 9 مقاهى بمدينة طامية لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وغلق مخبز، و2 مطعم بمدينة طاميه، بالإضافة إلى غلق مطعم وغلق 6 مقاهى بقريه الروضه، ومقهى بقريه دوار جبله التابعة لمركز ومدينة سنورس.

كما تفقد نائب المحافظ، مستشفى طامية المركزى، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والحماية الشخصية للفرق الطبية، ومراجعة نسب الإشغال بالمستشفى، وكذلك نسب مخزون الأكسجين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفى سياقٍ متصل، تفقد المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، عدد من القرى بمركز اطسا، للتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا التزام المحال التجارية بالإجراءات الاحترازية، والإلتزام بالمواعيد الصيفية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالقرى، تم خلالها تحرير 47 مخالفة لعدم إرتداء الكمامة من قبل سائقى سيارات الأجرة والركاب.

كما قام المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد ، بجولة تفقدية بمركز سنورس شملت ، ميدان سنورس ، ومنطقة أبو عيطه ، وشوارع متولى الشعراوى وناصر، وبورسعيد ، كما تم خلال الجولة تحرير 21 مخالفة لعدم إرتداء الكمامة من قبل سائقى سيارات الأجرة والركاب، ورفع 36 حالة إشغال طريق ، فضلاً عن إزالة فورية لحالة تعدى ببناء سور متر ونصف بالطريق العام لتيسير حركة المارة.


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