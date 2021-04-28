طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان اللغة الثانية والجغرافيا

كتب محمود طه حسين

استقبلت المدارس الثانوى قبل قليل طلاب الصف الثانى الثانوى العام، لأداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، حيث يؤدى الطلاب امتحان المادتين فى ورقة مجمعة واحدة تضم 20 سؤالا فى المادتين، وحرصت المدارس على دخول الطلاب مرتدين الكمامات مع تحقيق التباعد أثناء الدخول وداخل اللجان.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى، فيما عقدت الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء الامتحان الذى كان مقررا عقده فى شهر مايو المقبل، على أن يكون منهج شهر مايو للاطلاع.



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تقييم الطلاب فى المرحلة الثانوية " الأول والثانى الثانوى" موضحة أن الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحان شهر أبريل والتى تقدر ب 100% من درجة المادة تمثل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، وفى حالة حصول الطالب على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من درجات النهاية العظمى لمجموع الورقة الامتحانية تعتبر نتيجة الطالب عدم اجتياز ويعقد له امتحان تكميلى خلال شهر مايو المقبل، كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذى تغيب عن امتحانات شهر أبريل الجارى سوف يؤدى امتحانات تكميلى فى شهر مايو المقبل.