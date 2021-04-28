طرح اللحوم البلدية للمستهلكين بـسعر 90 جنيها للكيلو بالوادى الجديد

الوادى الجديد - فريق المحافظات

دشنت الوحدة المحلية لمركز بلاط فى محافظة الوادى الجديد، اليوم، الأربعاء، منفذا لطرح اللحوم البلدية أمام المواطنين بـ 90 جنيها بمقر ديوان المراكز.

قال المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز بلاط بالوادى الجديد ، فى بيان صحفى له، اليوم، الأربعاء، إنه جرى طرح اللحوم الحمراء للمواطنين بسعر مخفض يقل عن السوق الخارجى بـ 30 جنيها، حيث تتراوح أسعار اللحوم الحمراء من 120-130 جنيها فًى السوق الخارجية.

أكد جبالي، أن المنفذ سيطرح اللحوم الحمراء طوال شهر رمضان بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، بفتح منافذ لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين طوال شهر رمضان المبارك .

وكانت قد أعلنت محافظة الوادى الجديد، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ مبادرة تتضمن طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 90 جنيهًا للكيلو جرام ، وذلك بمنفذ البيع التابع لديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، على أن يجرى تعميم المبادرة بالمنافذ الأخرى.