اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 04:56 م
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ضبط مواطن خلال توريده 3 أطنان قمح مستورد على أنه محلى فى بورسعيد

الأربعاء، 28 أبريل 2021 04:00 م
ضبط مواطن خلال توريده 3 أطنان قمح مستورد على أنه محلى فى بورسعيد صوامع القمح - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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تمكن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط 3 أطنان أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، قبل توريدهم المخازن بنطاق حي الضواحى.
 
ومن جانبه أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، لـ"اليوم السابع"، أنه كانت قد وردت معلومات تفيد باعتزام أحد المواطنين توريد أقماح مستوردة على أنها محلية، بما يخالف القانون الوزاري 152. 
 
وأضاف "ثابت"، أن لجنة متابعة توريد الأقماح بالمحافظة، والمشكلة من محمد عوض، وكيل المديرية، خالد فهمى، مدير الرقابة التموينية، إبراهيم الدهري، رئيس الرقابة، ومفتشي الرقابة وصيانة الحبوب، وعدد من الجهات المعنية، تتابع بشكل مستمر ودائم وخلال تواجدها والتحري حول المعلومات الواردة، ضبطت مواطن يحاول توريد ما يقرب من 3 أطنان أقماح مستوردة على أنها محلية. 
 
تم تحرير المحضر رقم 2470 جنح الضواحي، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

 


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