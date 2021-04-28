شكاوى من استغلال "السايس" لشارع جزيرة العرب بالمهندسين وتحويله لجراج

كتب سيد الخلفاوى

استغل "السياس" بشارع جزيرة العرب بمنطقة المهندسين بالجيزة، أعمال التطوير التي نفذتها محافظة الجيزة بالشارع، في ركن السيارات واستخدام الشارع جراج عمومى، وهو ما شكى منه سكان الشارع مطالبين بالالتزام بكن السيارات صف موازى للرصيف.

ونظرا لاتساع الشارع بعد تطويره، قام "السياس" بالشارع بركن السيارت بشكل طولى ما أدى لتضييق المساحات بالشارع وترك حارة واحدة بالشارع فقط، حيث كانوا يركنون بجوار الجزيرة الوسطى وبعد نشر شكوى للسكان على صفحات اليوم السابع، تم شن حملات من إدارة المرور وتم منع الانتظار بمحيط الجزيرة الوسطى للشارع ولكن مع غياب حملات المرور عاد الانتظار باتجاه واحد ولكنه أغلق الشارع بشكل جزئى.

كانت محافظة الجيزة انتهت من أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بمنطقة المهندسين، حيث أزالت الجزيرة الوسطى للشارع ومساحات كبيرة من الأرصفة وأعادت زراعة الشارع بشكل منسق، بالإضافة إلى توسعة الشارع ورصفه وإنارته بالكامل.

وأكدت محافظة الجيزة، أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع المنطقة بالكامل، حيث تم تطوير شارع جزيرة العرب ليشبة شارع سليمان أباظة الذى تم تطويره بالدقى، مع منع استغلال الشارع في الانتظار وغلق الشارع أمام حركة المرور والاكتفاء بالانتظار صف واحد موازى للرصيف.

وأوضحت المحافظة، أن الجزيرة الوسطى بالشارع تم إعادة تخطيطها وزراعتها بالكامل مع زراعة لاند سكيب وزراعة زهور ونباتات زينة تعكس الشكل الجمالى للشارع، بالإضافة لتجديد شبكة الإنارة ليتم إضاءته الشارع بالإضاءة الحديثة مع إعادة تنسيق وصيانة أعمدة الإنارة، وإعادة تخطيط الشارع مرة أخرى أمام حركة المرور.