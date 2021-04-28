اليوم السابع
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شاهد أعمال الإنشاءات بمشروعات البحيرات الصناعية بالزعفرانة فى رأس غارب.. صور

الأربعاء، 28 أبريل 2021 02:11 م
شاهد أعمال الإنشاءات بمشروعات البحيرات الصناعية بالزعفرانة فى رأس غارب.. صور مدير العامة للمياة الجوفية يتفقد مشروعات السيول
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تسابق الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من أعمال الإنشاءات بالبحيرات الصناعية بقرية الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب، لحماية القرية من أخطار السيول.

وأكدت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، فى بيان لها، أن المهندس محمد السيد عبد الرحمن مدير عام الإدارة، قام بجولة تفقدية لعملية إنشاء قناة صناعية وحاجز توجية لحماية رأس غارب من أخطار السيول وعملية إنشاء 2 بحيرة وحاجز خلف كل بحيرة لحماية الزعفرانة لمتابعة العمل، وذلك فى وجود مهندسى الإشراف ومهندسى الشركات المنفذة.

وذكرت الإدارة العامة للمياه الجوفية، أن الأعمال متواصلة بالعملية الأولى لحفر قناة بالتوازى مع تكوين طبقات الردم للحاجز الموازى للقناة، وجارى أعمال تشغيل الطبقة الثالثة بطول 1كم من تسوية ورش مياه ودمك، وكذلك جارى أعمال توريد تشوينات للردم للطبقة الثانية بطول 1كم، وكذلك جارى تسوية الطبقة الاولى بطول 1 كم، ويبلغ الطول الكلى للحاجز والقناة 12 كم.

وأضافت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر فى بيان لها اليوم، أنه جارى العمل فى أعمال الأرنكة للميول للبحيرة رقم 3 والحاجز خلفها والتسوية، وجارى العمل فى تشوين أحجار المبانى الدبش لحاجز البحيرة 1.

وأكدت العامة للمياه الجوفية فى بيانها على الالتزام بالمواصفات الفنية واشتراطات العقد ، كذلك التأكيد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وتشرف الإدارة العامة للمياه الجوفية على جميع مشروعات مواجهة أخطار السيول بالبحر الأحمر .

 

اعمال الانشاءات بمشروعات مواجهة السيول
اعمال الانشاءات بمشروعات مواجهة السيول

 

إنشاء بحيرات صناعية
إنشاء بحيرات صناعية

 

جانب من أعمال المشروع
جانب من أعمال المشروع

 

مدير العامة للمياة الجوفية يتفقد مشروعات السيول
مدير العامة للمياة الجوفية يتفقد مشروعات السيول

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شمال مدينة راس غارب

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