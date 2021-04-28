وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قد تسمح بالأحداث التي يصل عدد المشاركين فيها إلى ثلاثة آلاف متفرج بدءا من يوليو المقبل، كما وضعت خطة لتقديم مساعدات مالية تصل إلى خمسة ملايين فرنك سويسري لمنظمي الأنشطة إذا طلب منهم إلغاء الأحداث خلال مهلة قصيرة.



وخففت سويسرا سابقًا هذا الشهر من القيود المفروضة لمكافحة تفشي الفيروس وسمحت للمطاعم بتشغيل المناطق المفتوحة وبحضور الجمهور في الأحداث الرياضية وفتح دور السينما والحفلات.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في سويسرا منذ بداية تفشي الوباء تخطى 654 ألفًا فيما يزيد إجمالي الوفيات عن عشرة آلاف حالة وفاة.