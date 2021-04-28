سنغافورة ترسل طائرتين محملتين بالأكسجين الطبى للهند لدعمها فى مواجهة كورونا

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أعلنت وزارة الخارجية السنغافورية، اليوم الأربعاء، عن إرسال طائرتين محملتين بـ256 أسطوانة أكسجين طبي لدعم الهند في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت البعثات الدبلوماسية السنغافورية في نيودلهي ومومباي وتشيناي، في بيان رسمي نقلته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، اليوم، إن طائرتين من طراز "سي-130" التابعة لسلاح الجو السنغافوري محملتين بأسطوانات الأكسجين الطبي وصلتا إلى الهند من أجل مساعدة الهند في أزمتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وسط نقص خطير في الأكسجين بالمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير الدولة السنغافوري للدفاع والشؤون الخارجية، محمد مالكي عثمان، "لقد شهدنا جميعا في العام الماضي كيف شكَّل هذا الوباء تهديدا عابرا للحدود"، موجها الشكر للحكومة الهندية على مواصلة العمل مع سنغافورة طوال تفشي الوباء من خلال "إبقاء سلاسل التوريد مفتوحة وتدفق السلع الأساسية".

وسجلت الهند 360 ألفا و960 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 17 مليونا و997 ألفا و 267 شخصا فيما سجلت عدد وفيات 3293 وفاة جديدة ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 201 ألفا و187 شخصا. وتُعزَى هذه الطفرة في الإصابات إلى مُتغيِر مزدوج لفيروس كورونا -المعروف رسميا باسم B.1.617- والذي اكتُشِف لأول مرة في الهند في أكتوبر الماضي.