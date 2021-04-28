سلى صيامك.. فسحة جميلة وصيد ومشهد يرد الروح على شاطئ الإسكندرية فى نهار رمضان

الإسكندرية – جاكلين منير

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من بحر الإسكندرية والممشى الخاص بالمواطنين من منطقة لوران التابعة لحى شرق الإسكندرية، بعد تعرض المحافظة لموجه حارة، بعد أن تعرضت عروس الإسكندرية خلال الأيام الماضية طقس غير مستقر وانخفاض فى دراجات الحرارة، ودرجات الحرارة فى الإسكندرية اليوم الصغرى 17 والعظمى 27.

وتتعرض البلاد بداية من اليوم الأربعاء، لموجة حارة تؤثر على كافة أنحاء الجمهورية، تستمر حتى الأسبوع المقبل، لتسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

ويبدأ ارتفاع درجات الحرارة غدًا بمعدل 4 درجات عما سجلته الاثنين، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 32 درجة غدًا، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الموجة الحارة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بداية من الأربعاء ليسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 32 درجة .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى بين 35 إلى 38 درجة، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى 38 : 41، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى بين 16 و 19، ومعتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى 23: 27.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب البلاد وجنوب سيناء.