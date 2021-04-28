كتبت ريهام الباشا

تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-4-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.87 جنيه للشراء، و19.00 جنيه للبيع، بينما سجل ارتفاعا طفيفا بمقدار قرش فى البنك التجارى الدولى cib18.84 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.85 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع.

وتباين سعر الدولار بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع، ومستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما في بنك القاهرة والبنك التجار الدولى "cib" سجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية انخفاضا طفيفا بمقدار قرش مسجلا 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى بنك أبو ظبى الإسلامي تباين سعره مسجلا 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



18.87 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



18.82 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



18.82 جنيه للشراء .

18.99 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك البركة



18.84 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



18.84 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



18.85 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



18.81 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.