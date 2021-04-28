روسيا ترحل 7 دبلوماسيين من دول البلطيق وسلوفاكيا

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أعلنت روسيا أن 7 دبلوماسيين من دول البلطيق "لاتفيا - ليتوانيا - إستونيا" وكذا سلوفاكيا شخصيات غير مرغوب فيها؛ ردًا على قرار هذه الدول الأربع مؤخرًا بشأن ترحيل دبلوماسيين روس من أراضيها.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، ذلك النبأ العاجل دون مزيد من التفاصيل.

وكانت دول البلطيق قد قررت، في وقت سابق، ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، تعبيرًا عن تضامنها مع جمهورية التشيك في أزمتها الدبلوماسية الحالية مع موسكو.

وتعهدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن موسكو سترد بالمثل على إجراء دول البلطيق هذا، مشيرة إلى أنه يمكن للدبلوماسيين من إستونيا وليتوانيا ولاتفيا البدء بالترجيح حول من منهم سيضطر إلى مغادرة روسيا.