رئيس شركة "بيونتك": أوروبا ستصل إلى مناعة القطيع بحلول أغسطس

كتب سمير حسنى

قال رئيس شركة "بيونتك" أوجور شاهين، إن أوروبا ستصل إلى مناعة القطيع من فيروس كورونا بحلول أغسطس، بحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وكانت القارة الأوروبية سجلت 44,185,571 إصابة بكورونا حتى اللحظة، كما وصلت أعداد الوفيات إلى 1,006,539، في حين بلغت الأعداد التى تماثلت للشفاء 38,925,673، فى حين أن عدد سكان أوروبا يصل إلى 65,392,188.

كانت نتائج دراسة أمريكية قد أوضحت أن لقاحات فايزر وموديرنا فعالة للغاية فى الحد من مخاطر الإصابة بفيروسكورونا ، وفقا لتقرير شبكة "cnbc" الأمريكية، مشيرة إلى أنها تجعلنا نتفاءل بأنه كلما تم تطعيم المزيد من الأمريكيين، سينتهى الوباء أسرع أو يمكن السيطرة عليه.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض CDC إن تجارب على نحو 4000 عامل فى مجال الرعاية الصحية والشرطة ورجال الإطفاء وغيرهم من العاملين الأساسيين الذين تلقوا أحد اللقاحين بين 14 ديسمبر و13 مارس، أدت لانخفاض خطر الإصابة بنسبة 90% لديهم لمدة أسبوعين أو أكثر بعد أن تلقوا جرعتهم الثانية، حتى الجرعة الأولى وحدها وفرت حماية كبيرة، مما قلل من خطر الإصابة بنسبة 80% بعد أسبوعين من التلقيح.