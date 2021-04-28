اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أبريل 2021 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس شركة "بيونتك": أوروبا ستصل إلى مناعة القطيع بحلول أغسطس

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:51 م
رئيس شركة "بيونتك": أوروبا ستصل إلى مناعة القطيع بحلول أغسطس كورونا - صورة أرشيفية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس شركة "بيونتك" أوجور شاهين، إن أوروبا ستصل إلى مناعة القطيع من فيروس كورونا بحلول أغسطس، بحسب شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وكانت القارة الأوروبية سجلت 44,185,571 إصابة بكورونا حتى اللحظة، كما وصلت أعداد الوفيات إلى 1,006,539، في حين بلغت الأعداد التى تماثلت للشفاء 38,925,673، فى حين أن عدد سكان أوروبا يصل إلى 65,392,188.

كانت نتائج دراسة أمريكية قد أوضحت أن لقاحات فايزر وموديرنا فعالة للغاية فى الحد من مخاطر الإصابة بفيروسكورونا ، وفقا لتقرير شبكة "cnbc" الأمريكية، مشيرة إلى أنها تجعلنا نتفاءل بأنه كلما تم تطعيم المزيد من الأمريكيين، سينتهى الوباء أسرع أو يمكن السيطرة عليه. 

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض CDC إن تجارب على نحو 4000 عامل فى مجال الرعاية الصحية والشرطة ورجال الإطفاء وغيرهم من العاملين الأساسيين الذين تلقوا أحد اللقاحين بين 14 ديسمبر و13 مارس، أدت لانخفاض خطر الإصابة بنسبة 90% لديهم لمدة أسبوعين أو أكثر بعد أن تلقوا جرعتهم الثانية، حتى الجرعة الأولى وحدها وفرت حماية كبيرة، مما قلل من خطر الإصابة بنسبة 80% بعد أسبوعين من التلقيح.


كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا..رئيس الصومال يدعو للعودة للحوار وإجراء انتخابات رئاسية.. فايزر:دواء مضاد لكورونا قد يكون جاهزا بالعام المقبل..منحة يابانية مليون دولار لتونس لمكافحة كورونا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 12:00 م

وزير الصحة الأوكرانى: سنحصل على حوالى مليون جرعة من لقاح فايزر الشهر المقبل

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:54 ص

فايزر: دواء مضاد لكورونا قد يكون جاهزا فى العام المقبل

الأربعاء، 28 أبريل 2021 09:26 ص

نيويورك تايمز: عشرات المرضى في سجن أمريكي بسبب خطأ بجرعات لقاح "فايزر"

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 06:20 م

شركة فايزر تستعد لإنتاج نسخة سهلة التخزين من لقاحها قبل نهاية الصيف

السبت، 24 أبريل 2021 08:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة