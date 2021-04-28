"حياة كريمة" يحقق حلم قريتى زرنيخ والحلة بأسنا بتنفيذ مشروعات الصرف.. صور

استكملت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمالها فى المشروعات المختلفة ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
وفى هذا الصدد، تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وعلى عبد الرازق رئيس قرية الدير، والمهندس حسام النوبى مهندس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سلطان محمود، عدد من المشروعات الجارى العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبدأت الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات إنحدار الصرف الصحى بقرية زرنيخ، والتى تم تنفيذ 700 متر من إجمالى 15 كم، كما تم تسليم موقع محطة الرفع الخاصة بقرية زرنيخ للشركة المنفذة استعدادا لبدء العمل.
وأيضا تفقد رئيس مدينة إسنا، أعمال حفر وتركيب شبكات إنحدار الصرف الصحى بقرية الحلة، والتى تم تنفيذ 1200 متر من إجمالى 10 كيلو مترات، حيث أكد رئيس المركز بأنه جارى العمل بالخطوط الرئيسية بقرية الكلابية وتم تنفيذ 1500 كيلو متر من إجمالى 18 كيلو متر، كما تم معاينة قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحى بمنطقة الدير القديم، وأيضاً تسليم موقع محطة رفع بمنطقة القرايا إستعداداً لبداية العمل، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وكان قد تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، عدد من المشروعات بمجلس قروى الكيمان، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى جميع القطاعات وتذليل أى عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز، وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بتوسعة مدرسة الكيمان الابتدائية المشتركة ، وإنشاء جناح ابتدائى جديد على مساحة 210 أمتار عبارة عن خمس طوابق ليضم 12 فصلا دراسيا ومكاتب إدارية، وذلك ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة ، كما تم تفقد قطعة الأرض المقترح إقامة عليها مجمع خدمات المواطنين على مساحة 800 متر ليضم (مركز تكنولوجى - ومكتب بريد - ومكتب تموين - وشهر عقارى - وسجل مدنى - ومقر للوحدة المحلية - ومقر للمجلس المحلى - وحدة تضامن اجتماعى) وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة، وايضا تم تفقد أعمال تطوير مكتب بريد الغريرة وجارى العمل به بعد توسعته وتزويده بعدد 7 شباك وصالة انتظار مزودة بخدمة النداء الآلى لتقديم الخدمات البريدية للمواطنين.
العمل فى الصرف الصحي بقريتى زرنيخ والحلة ضمن حياة كريمة
توصيل شبكات الصرف بقرى اسنا
حفر وتركيب شبكات إنحدار الصرف الصحي بقريتى زرنيخ والحلة
رئيس مدينة إسنا خلال متابعة العمل بمبادرة حياة كريمة
مدينة إسنا تجرى حفر وتركيب شبكات إنحدار الصرف الصحي بالقرى
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