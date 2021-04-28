"حياة كريمة" يحقق حلم قريتى زرنيخ والحلة بأسنا بتنفيذ مشروعات الصرف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمالها فى المشروعات المختلفة ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد، تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وعلى عبد الرازق رئيس قرية الدير، والمهندس حسام النوبى مهندس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سلطان محمود، عدد من المشروعات الجارى العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبدأت الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات إنحدار الصرف الصحى بقرية زرنيخ، والتى تم تنفيذ 700 متر من إجمالى 15 كم، كما تم تسليم موقع محطة الرفع الخاصة بقرية زرنيخ للشركة المنفذة استعدادا لبدء العمل.

وأيضا تفقد رئيس مدينة إسنا، أعمال حفر وتركيب شبكات إنحدار الصرف الصحى بقرية الحلة، والتى تم تنفيذ 1200 متر من إجمالى 10 كيلو مترات، حيث أكد رئيس المركز بأنه جارى العمل بالخطوط الرئيسية بقرية الكلابية وتم تنفيذ 1500 كيلو متر من إجمالى 18 كيلو متر، كما تم معاينة قطعة أرض لإقامة محطة رفع صرف صحى بمنطقة الدير القديم، وأيضاً تسليم موقع محطة رفع بمنطقة القرايا إستعداداً لبداية العمل، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وكان قد تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، عدد من المشروعات بمجلس قروى الكيمان، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى جميع القطاعات وتذليل أى عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز، وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بتوسعة مدرسة الكيمان الابتدائية المشتركة ، وإنشاء جناح ابتدائى جديد على مساحة 210 أمتار عبارة عن خمس طوابق ليضم 12 فصلا دراسيا ومكاتب إدارية، وذلك ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة ، كما تم تفقد قطعة الأرض المقترح إقامة عليها مجمع خدمات المواطنين على مساحة 800 متر ليضم (مركز تكنولوجى - ومكتب بريد - ومكتب تموين - وشهر عقارى - وسجل مدنى - ومقر للوحدة المحلية - ومقر للمجلس المحلى - وحدة تضامن اجتماعى) وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة، وايضا تم تفقد أعمال تطوير مكتب بريد الغريرة وجارى العمل به بعد توسعته وتزويده بعدد 7 شباك وصالة انتظار مزودة بخدمة النداء الآلى لتقديم الخدمات البريدية للمواطنين.



العمل فى الصرف الصحي بقريتى زرنيخ والحلة ضمن حياة كريمة



توصيل شبكات الصرف بقرى اسنا



حفر وتركيب شبكات إنحدار الصرف الصحي بقريتى زرنيخ والحلة



رئيس مدينة إسنا خلال متابعة العمل بمبادرة حياة كريمة