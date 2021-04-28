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"حياة كريمة" تحول "الأشراف" بأسوان إلى جنة.. 20 معلومة عن أعمال التطوير.. صور

الأربعاء، 28 أبريل 2021 02:30 ص
"حياة كريمة" تحول "الأشراف" بأسوان إلى جنة.. 20 معلومة عن أعمال التطوير.. صور حياة كريمة تغير واقع الريف المصري
أسوان – عبد الله صلاح

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فى أخوار جبلية ومنطقة نائية تبعد عشرات الكيلو مترات عن أقرب مدينة سكنية، تقع قرية الأشراف التابعة لقرى وادى الصعايدة بمركز إدفو محافظة أسوان، وهى القرية التى كانت تعانى من نقص الخدمات وضعف الإمكانيات لسنوات طويلة، حتى جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتحول الواقع إلى "جنة" على الأرض.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 20 معلومة عن مبادرة التطوير الرئاسية، تعرف عليها:

1.   تقع قرية الأشراف بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

2.   وتعد الأشراف واحدة من قرى الاستصلاح الزراعى التى يتم تسليم الساكن فيها 6 أفدنة ومسكن، وضمن 6 قرى تابعة لمشروع وادى الصعايدة بأسوان.

3.   يعيش فى القرية نحو 3 آلاف مواطن، من إجمالى 7797 مواطناً مسجلين من أهالى القرية.

4.   فى البداية ترك الأهالى مساكنهم وغادروا القرية بسبب ضعف الخدمات والمستوى المعيشى.

5.   تم اختيار قرية الأشراف كمرحلة أولى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

6.   أعمال التطوير شملت كل شئ بقرية الأشراف حتى حولت القرية إلى "جنة" على الأرض.

7.   تم رفع كفاءة 51 منزلاً من أعمال "دهانات وسباكة وكهرباء ونجارة وأسقف".

8.   كما تم رفع كفاءة المدرسة بالقرية من "دهانات وأثاث وصيانة وكهرباء وتوفير أجهزة كمبيوتر للتلاميذ".

9.   بجانب دفع المصاريف المدرسية وتوفير ملابس وأدوات الدراسة للتلاميذ بالمدرسة.

10. وتم أيضاً رفع كفاءة الوحدة الصحية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لها وتوفير العلاج بالمجان فيها.

11. عمل 3 وحدات محطة مياه الشرب ومياه جوفية لخدمة أهالى القرية لقلة المياه.

12. رفع كفاءة المسجد وعمل توسعة له.

13. تم بحث واختيار 100 أسرة لعمل مشروع تربية مواشى "عجول".

14. تم توزيع 5 عجول على كل أسرة وتوفير طبيب بيطرى لمتابعة حالة العجول.

15. ويهدف مشروع العجول إلى توفير فرص معيشية واقتصادية للأهالى المقيمين بالقرية.

16. تم تركيب 75 عامود إنارة و50 كشافا لإنارة الشوارع.

17. تم إنشاء حديقة عامة بالقرية بمساحة 80 مترا مربعا ومسطحات خضراء بالنجيل والزراعات والأشجار لتجميل القرية.

18. بجانب تجميل وزراعة مدخل القرية وعمل ملعب المدرسة بالنجيل.

19. علاوة على رصف الطرق وعمل بلدورات وانترلوك للشوارع الداخلية بالقرية.

20. وجارٍ تنفيذ مشروع الصرف الصحى، ومد خطوط مياه الشرب داخل القرية.

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