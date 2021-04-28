حياة كريمة تحقق حلم أهالى "النمسا" بانشاء محطة صرف الصحى فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى فعاليات المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمدير العام إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد قام المهندس محمد عشرى، رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعة تسليم موقع محطة الصرف الصحى بالقرايا للشركة المنفذة لبدء العمل لمشروع الصرف الصحى بالقرايا، وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة، كما قام بمتابعة أعمال الإنتهاء من تطوير مكتب بريد النمسا تمهيداً للافتتاح وبدء انتظام العمل به، موضحاً أنه جارى متابعة كافة المشروعات الجارى تنفيذها فى جميع القطاعات بالوحدة المحلية لقرية النمسا، وذلك بناء على توجيهات المدير العام إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، حيث أنه يتم العمل فى تركيب كشافات ليد موفرة للطاقة على طريق السكة الحديد بالقرايا، وصيانة الكشافات القديمة بمساعدة الأهالى، وجارى استمرار العمل فى قرية القرايا وفى نطاق الوحدة المحلى.

وأكد رئيس مجلس قروى النمسا، أنه يتم أيضاً العمل فى المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، حيث يتم تدعيم خطوط المياه بقرى المركز، وذلك ضمن أعمال تركيب 54كم خطوط مياه شرب بالمناطق المستهدفة داخل المبادرة بمركز إسنا، ومنها خطوط المياه بقرية النمسا.

وكان قد تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وابو عوف العفى رئيس قرية توماس وعافية، عدد من المشروعات الجارى العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبدأت الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات إنحدار الصرف الصحى بقرية توماس 1 والتى تم تنفيذ 2 كم من إجمالى 6.5 كم، وأيضا قرية توماس الوسطى والتى تم تنفيذ 5.2 كم من اجمالى 8.5كم، وقرية توماس 2 والتى تم تنفيذ 2 كم من اجمالى 9 كم، وأيضا أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحى بقرية وابورات المطاعنة والتى تم تنفيذ 500 م من اجمالى 9.200كم.



تسليم موقع محطة الصرف الصحي بالقرايا للشركه المنفذة