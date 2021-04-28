حى الدقى يشن حملة لضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كتب أسامة عبد الحميد

شن حى الدقى حملة مكبرة لضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للكافيهات والمحلات العامة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامة، وصرف أى تجمعات وتوعية المواطنين للمحافظة على الصحة العامة، ومتابعة غلق المحلات حسب المواعيد الصيفية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة التى تمت بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات الميدانية تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، عن تحرير 10 محاضر عدم ارتداء الكمامة، و5 محاضر عدم الغلق فى المواعيد المقررة، وضبط 89 شيشة من الكافيهات المخالفة وتم غلق 2 كافيه لتكرار مخالفة إشغال الطريق العام وتقديم الشيشة رغم الإنذار أكثر من مرة.

كما تم رفع جميع الإشغالات فى خط سير الحملة وتحرير 4 محاضر إشغال الطريق العام، وتم إيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى.

كانت وزارة الصحة والسكان حذرت من التهاون فى اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى كورونا، خاصة خلال الفترة الحالية، حيث إن العالم يشهد زيادة فى عدد إصابات فيروس كورونا بنسبة 10%، وزيادة فى عدد وفيات الفيروس بنسبة 7% خلال الموجة الثالثة للفيروس.



إزالة اشغالات



مصادرة الشيش من الكافيهات المخالفة للاجراءات الاحترازية