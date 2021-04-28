حى الدقى يشن حملة لضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

شن حى الدقى حملة مكبرة لضبط مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للكافيهات والمحلات العامة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامة، وصرف أى تجمعات وتوعية المواطنين للمحافظة على الصحة العامة، ومتابعة غلق المحلات حسب المواعيد الصيفية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وأسفرت الحملة التى تمت بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات الميدانية تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، عن تحرير 10 محاضر عدم ارتداء الكمامة، و5 محاضر عدم الغلق فى المواعيد المقررة، وضبط 89 شيشة من الكافيهات المخالفة وتم غلق 2 كافيه لتكرار مخالفة إشغال الطريق العام وتقديم الشيشة رغم الإنذار أكثر من مرة.
كما تم رفع جميع الإشغالات فى خط سير الحملة وتحرير 4 محاضر إشغال الطريق العام، وتم إيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى.
إزالة اشغالات
مصادرة الشيش من الكافيهات المخالفة للاجراءات الاحترازية
مصادرة الشيش من الكافيهات
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