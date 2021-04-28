اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 03:00 ص
خالد صلاح
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حملات على المقاهى والمحلات لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالوقف فى قنا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 03:00 ص
حملات على المقاهى والمحلات لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالوقف فى قنا إبراهيم خلاوى رئيس مدينة الوقف بقنا
قنا صابر سعيد

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قال إبراهيم خلاوى رئيس مدينة الوقف بقنا، إن الوحدة المحلية مستمرة فى شن الحملات فى مجال التموين للرقابة على الأسواق والمخابز وتحسين منظومة خدمة رغيف الخبز.

وأوضح ابراهيم خلاوي، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم شن حملات بالتنسيق مع شرطة الوقف للمرور على المقاهى لمتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك المرور على المحلات لمتابعة تنفيذ مواعيد الإغلاق، فى ضوء توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أصدر قرارًا بتكليف ابراهيم خلاوي، نائب رئيس مدينة قفط لتولى رئاسة مدينة الوقف شمالى محافظة قنا خلفا للراحل محمود ثابت الذى توفى منذ أسابيع.

 

 


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