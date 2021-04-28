جيش مالى يعلن تحييد 26 إرهابيا خلال عملية أمنية بالتعاون مع القوات الفرنسية

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أعلن الجيش المالي، القضاء على 26 إرهابيا في وسط البلاد وذلك خلال عملية أمنية نفذها بالاشتراك مع القوات الفرنسية في إطار "عملية برخان" وهي عملية جارية لمكافحة التمرد في منطقة الساحل الإفريقي أطلقتها فرنسا في مالي عام 2014.

وقال رئيس أركان جيش مالي في بيان - حسبا ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم /الأربعاء/ - إن عملية استطلاعية سهلت عملية تحديد موقع "مجموعة إرهابية" مسئولة عن "كمين" نصب السبت الماضي في قطاع "نيونو" بوسط البلاد دون ذكر أي تفاصيل عن هذا الكمين ولا عن حصيلة الضحايا.

وأضاف أن القوات تمكنت من تحييد 26 إرهابيا وتدمير شاحنتين "بيك آب" واستعادة شاحنة صغيرة وضبط كمية كبيرة من الأسلحة.

وكانت المجموعة المسئولة عن هذا الهجوم قد شكلت صباح /الإثنين/ الماضي هدفا لعمل مشترك للقوات المسلحة في مالي وبرخان في قطاع "العاتونة" على بعد 75 كيلومترا من الحدود الموريتانية، وفقا لهيئة الأركان العامة لجيش مالي.

يذكر أن مالي تعد فريسة منذ عام 2012 لمجموعة إرهابية في الشمال، مما أغرق البلاد في أزمة أمنية وامتدت إلى وسط البلاد، كما امتد العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.