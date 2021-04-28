جامعة المنيا: تحويل الكتاب الورقى لكتاب إلكترونى و1050 جهاز حاسب لمركز الاختبارات

المنيا – حسن عبد الغفار

أكد الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا ، أنه فى إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة التعليم الجامعي ، ووفقاً لما أقره المجلس الأعلى للجامعات ، وافق مجلس جامعة المنيا على تحويل الكتاب الجامعى الورقى إلى إلكترونى اعتباراً من العام الدراسى القادم، وذلك فى ضوء التحول الرقمى الذى تشهده الجامعات المصرية، وإتاحة المحتوى العلمى أمام الطالب إلكترونيا.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الجامعة المُنعقد بالقاعة الصغرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات، بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذى للمعلومات، والمستشار القانوني ، وأمين عام الجامعة، أعضاء المجلس، وبحضور أمين اتحاد طلاب الجامعة.

وخلال انعقاد المجلس قدم رئيس الجامعة درع الجامعة للعقيد أسامة فوزى مدير الأمن الإداري ، تقديراً لما قدمه من جهد وتفانى وحرص على خدمة الجامعة خلال فترة توليه العمل بالجامعة وحتى بلوغه السن القانونية ، مؤكداً بأن تكريم الجامعة لأبنائها المخلصين يُعد من السياسات والثوابت التى تلتزم بها الجامعة، إيماناً منها بدور مُنتسيبيها واسهاماتهم فى نهوضها وارتقائها، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد والصحة والعافية بالمرحلة القادمة.

وشدد رئيس الجامعة على تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل ، للحد من انتشار فيروس كورونا، ومراعاة التباعد، وتقليل الكثافة بأتوبيسات نقل الطلاب داخل الحرم الجامعى إلى 50% من طاقتها، مشيداً بمجهودات أعضاء هيئة التدريس فى إنهاء رفع جميع مقرراتهم الدراسية بالكليات على منصة الجامعة التعليمية، وتفاعلهم مع طلابهم بما يوفر بيئة تعليمية فعالة، موجهاً إلى إنجاز أعمال المعاملات الخاصة بالتنويهات الإلكترونية، التى تقدمها الجامعة من خلال التواصل الرقمى لطلابها وباحثيها والخريجين، وذلك نظراً للحاجة الماسة إليها خلال جائحة كورونا.

وأكد الدكتور عبد النبى ، على تسلم مركز الاختبارات الإلكترونية 1050 جهاز حاسب آلى كأسبقية أولي ، استعداداً لبدء الاختبارات الإلكترونية بالفصل الدراسى الثانى لكليات القطاع الطبي ، يتبعها خلال شهور 3800 جهاز أسبقية ثانية ، بما يعكس مدى اهتمام الدولة والتزامها بتنفيذ سياستها لتطوير منظومة التعليم الجامعي ، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً أعمال الفحص والتركيب للأجهزة بكبائن المركز طبقاً لآليات التسلسل الرقمى المعدة بأماكن الطلاب خلال آدائهم الاختبارات ومتابعة حضورهم .

وأكد رئيس الجامعة ، أنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات الجامعية التخصصية للتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الطبية للحالات المصابة أو المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، وتكريس المجهودات العلمية لكوادرها البشرية وما تمتلكه من تجهيزات وقدرات تقنية بمستشفياتها لمواجهة الجائحة، مضيفًا انه تم زيادة أسرة العناية المركزة بمستشفى القلب والصدر الجامعى "مستشفى العزل" حالياً بعدد 20 سريرًا لتصل إجمالى طاقتها الاستيعابية إلى 36 سرير عناية مركزة، تم تخصيص 50% منها لتقديم الخدمة مجاناً.



اجتماع مجلس جامعة المنيا