جامعة الإسكندرية: استمرار الدراسة بنظام الهجين وانتهاء امتحانات الـmidterm

الإسكندرية - أسماء على بدر

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية المنعقد، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التمريض، على ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية وتوخى الحذر فى الفترة الحالية، ودعا قنصوه كافة منتسبى الجامعة بضرورة تلقى تطعيم كورونا كونه أحد خطوط الدفاع الأولى ضد الفيروس.

كما دعا قنصوه كافة العمداء بضرورة الإنتهاء من أعمال امتحانات الـ midterm للفصل الدراسى الثانى قبل عيد الفطر المبارك ، والإنتهاء من إعلان كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب ، والإستمرار فى الدراسة بنظام الهجين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة وحزم وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الماسك الطبى طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي.

ووافق المجلس على إعفاء الطلاب الذين يسدد عنهم الرسوم الدراسية من خلال صندوق التكافل الطلابى بالجامعة من دفع بقية المصروفات الإدارية المقررة بالجامعة ، مع مراعاة الآثار المترتبة على هذا القرار.

ووافق المجلس على مذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، بشأن التعاون فى المجالات الأكاديمية والبحثية والتطويرية والتدريبية والثقافية، ومذكرة التفاهم بين كلية الفنون الجميلة وجامعة كاسيل بألمانيا، وبروتوكول التعاون بين كليتى الطب والعلوم (وحدة الميكروسكوب الإلكتروني)، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة روسيا للتربية البدنية والشباب والسياحة، ومذكرة التفاهم بين كلية التربية للطفولة المبكرة ومشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة JICA.

ووافق المجلس على إضافة مقرر اختيارى بعنوان "سكان مصر والتنمية المستدامة " ليكون أحد المقررات الاختيارية كمتطلب جامعة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بالجامعة ، كما وافق المجلس على ترقية 18 عضو هيئة تدريس، 10 إلى وظيفة استاذ و8 إلى وظيفة استاذ مساعد، وتعيين 16 مدرسا، ومنح 24 درجة دكتوراة، و41 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.