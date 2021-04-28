تموين الأقصر تعلن توريد 2138 طن قمح حتى الآن

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده حتى يوم 27 أبريل الجاري هو 2138.487 طن قمح بنسبة 6.3% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.
وأشار وكيل وزارة التموين، في بيان صحفى، إلى إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1بنكر بسعة 23000طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن.
وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.
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