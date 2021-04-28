اليوم السابع
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تموين الأقصر تعلن توريد 2138 طن قمح حتى الآن

الأربعاء، 28 أبريل 2021 12:24 ص
تموين الأقصر تعلن توريد 2138 طن قمح حتى الآن قمح ـ أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إجمالي ما تم توريده حتى يوم 27 أبريل الجاري هو 2138.487 طن قمح بنسبة 6.3% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، وتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.
 
وأشار وكيل وزارة التموين، في بيان صحفى، إلى إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1بنكر بسعة 23000طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000   طن وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن.
 
وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.
 

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