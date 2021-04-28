اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تلاميذ الرابع الابتدائى والأول الإعدادى يبدأون الامتحان المجمع بالمدارس

الأربعاء، 28 أبريل 2021 09:26 ص
تلاميذ الرابع الابتدائى والأول الإعدادى يبدأون الامتحان المجمع بالمدارس طلاب
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ طلاب الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى امتحان نهاية العام الدراسى وسط إجراءات احترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، حيث يؤدى التلاميذ اختبارا مجمعا فى المواد الدراسية الأساسية وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، ويعتبر امتحان أبريل المجمع لطلاب النقل هو آخر امتحان فى العام الدراسى الجارى بعدها تبدأ إجازة الصيف.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أكدت، بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى، وعقدت الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء الامتحان الذى كان من المقررا عقده فى شهر مايو المقبل، على أن يكون منهج شهر مايو للاطلاع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، تتمثل في متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وأبريل، كما يتم الانتهاء من تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى من الأول وحتى الثالث الابتدائى وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هى نهاية العام الدراسى الجارى 2020 - 2021.
 


التربية والتعليم

امتحانات الرابع الابتدائى

الامتحان المجمع للصف الرابع

اخبار مصر

اخبار مصرية

امتحان اولى اعدادى المجمع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طلاب الرابع الابتدائى والأول الإعدادى يؤدون اليوم امتحان نهاية العام

الأربعاء، 28 أبريل 2021 05:00 ص

التعليم توجه المديريات بالإعداد لصرف مكافأة امتحانات النقل للمعلمين والإداريين

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:00 م

التعليم تعلن انتهاء العام الدراسى لطلاب النقل بالمدارس الفنية بنهاية أبريل

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:59 م

مليون و900 ألف تلميذ بالصف السادس ينتهون من الدراسة بعد أداء أخر امتحان.. طلاب الثانوى يؤدون امتحان الإنجليزى والفلسفة والرياضيات.. والتعليم تسلم الطلاب أسئلة المواد غير المضافة للمجموع

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة