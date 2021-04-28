تلاميذ الرابع الابتدائى والأول الإعدادى يبدأون الامتحان المجمع بالمدارس

كتب محمود طه حسين

بدأ طلاب الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى امتحان نهاية العام الدراسى وسط إجراءات احترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، حيث يؤدى التلاميذ اختبارا مجمعا فى المواد الدراسية الأساسية وتشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، ويعتبر امتحان أبريل المجمع لطلاب النقل هو آخر امتحان فى العام الدراسى الجارى بعدها تبدأ إجازة الصيف.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أكدت، بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى، وعقدت الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم إلغاء الامتحان الذى كان من المقررا عقده فى شهر مايو المقبل، على أن يكون منهج شهر مايو للاطلاع.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، تتمثل في متوسط الدرجات الحاصل عليها الطالب بامتحانات شهرى مارس وأبريل، كما يتم الانتهاء من تقييم الطلاب فى الصفوف الأولى من الأول وحتى الثالث الابتدائى وفق استمارة التقييم الخاصة بهم وتعتبر مرحلة التقييم هى نهاية العام الدراسى الجارى 2020 - 2021.

