تعرف على معدلات تنفيذ أعمال مدارس مدرجة بـ"حياة كريمة" بالحسينية الشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس أحمد مرسى، مدير هيئة الأبنية التعليمية معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجاريه بالمدارس المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف تطوير المنشآت التعليمية وإنشاء مدارس جديدة لإحداث نقله تعليمية مميزة لأبناء مركز ومدينة الحسينية وتقديم تعليم جيد لهم.

أكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادى والإجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، لافتاً إلى أنه تم تحديد 41 قرية بمركز الحسينية ضمن تنفيذ البرنامج القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وكبارى وغاز طبيعى وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأفاد البيان، المهندس أحمد مرسى مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 12 مدرسة ما بين إنشاء جديد واحلال كلى وجزئى وتوسعة بتكلفة 63 مليونا و330 ألف جنيه لإضافة 143 فصل جديد لافتا إلى أنه تم تجهيز المستندات اللازمة لإسناد أعمال إنشاء وتوسعة 5 مدارس بقرى قصاصين الشرق والإخيوة وجزيرة سعود ومنشأه أبو عامر بمركز الحسينية لإضافة 52 فصلا مدرسيا وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

أوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جارى عمل الدراسات الخاصة بأعمال طرح واسناد أعمال انشاء وتطوير 10 مدارس بقرى ( جزيرة سعود – بشارة الطحاوى – قصاصين الشرق – الحمادين – المناجاه الكبرى – الملكيين القبلية) بمركز الحسينية لإضافة 138 فصل جديد ومطور وبتكلفة 13 مليونا و199 ألف جنيه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة ورئاسة مركز ومدينة الحسينية لتطوير قطاع التعليم وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة فى بناء مستقبل مصر الجديدة التى نحلم بها.

أضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الإنتهاء من أعمال التسليم الإبتدائى لمدرسة العمدة رأفت فياض للتعليم الأساسى بقرية الجمالية والمقامة بتكلفة 8 ملايين و630 ألف جنيه وتضم 22 فصلا مدرسيا، ومدرسة السادات الابتدائية بقرية جزيرة سعود بعد الانتهاء من تطوير 6 فصول بتكلفة 3 ملايين و790 ألف جنيه.