تعرف على أبرز 9 أنشطة تقدمها حاضنة الابتكار التكنولوجية بجامعة عين شمس

كتب محمد صبحى

ينشر "اليوم السابع" أبرز الأنشطة التى تقدمها حاضنة الابتكار التكنولوجية بجامعة عين شمس وذلك فيما يخص الأنشطة ما قبل الاحتضان لأصحاب الأفكار الواعدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمبتكرين وهى:



1- تنظيم سمينارات وورش عمل لتحفيز أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب على الابتكار والمشاركة في أعمال الحاضنة.

2 - تنظيم مسابقات في التطوير والابتكار ذات صلة بتخصص الحاضنة.

3 - منح جوائز للمشروعات الطلابية المبتكرة ذات صلة بتخصص الحاضنة .

4 - التقييم المبدئي للجدوى الفنية لفكرة أو نموذج أولى

5- التقييم المبدئي الجدوى المالية ( بما في ذلك دراسة تسويقية مبدئية ) الفكرة أو نموذج أولى.

6 - التواصل مع وجذب أفراد الأعمال والبحث العلمي .

7 - صياغة اتفاق عدم الإفصاح عن التفاصيل الفنية والمالية بين إدارة الحاضنة وأصحاب فكرة مبتكرة اجتازت التقييم الفني و المالي والمبدئي.

8 - تحديد نسب حقوق الملكية الفكرية - طبقا لسياسة الحاضنة فيما يخص الملكية الفكرية - بين شركاء التنفيذ ( الجهة الصناعية - الجامعة | المركز - الباحثين ) وتحديد قيمة هذه الحقوق أدبيا أو ماديا في حالة تحقيق أصحاب الفكرة وشركاء التنفيذ و - صياغة عقود الاتفاق التفصيلية وإدارة الحاضنة .



وكانت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الأربعاء، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 1155 لسنة 2021 بتاریخ 2021 /3/30 بشأن إنشاء حاضنة الابتكار التكنولوجية بجامعة عين شمس.