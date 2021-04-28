تطوير مكتب بريد النمسا بالأقصر تمهيدا لافتتاحه واستكمال مد خطوط المياه ضمن "حياة كريمة"

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة إبراهيم محمد نصير رئيس المدينة، العمل فى المشروعات الخدمية بالقرى والنجوع المختلفة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالقرى المختلفة، حيث قام المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعة أعمال الانتهاء من تطوير مكتب بريد النمسا تمهيداً للافتتاح وبدء انتظام العمل به.

وأوضح المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، أنه جار متابعة كافة المشروعات الجارى تنفيذها فى جميع القطاعات بالوحدة المحلية لقرية النمسا، وذلك بناء على توجيهات المدير العام إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، حيث إنه يتم العمل فى تركيب كشافات ليد موفرة للطاقة على طريق السكة الحديد بالقرايا، وصيانة الكشافات القديمة بمساعدة الأهالى، وجار استمرار العمل فى قرية القرايا وفى نطاق الوحدة المحلي.

وأكد رئيس مجلس قروى النمسا أنه يتم أيضاً العمل فى المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، حيث يتم تدعيم خطوط المياه بقري المركز، وذلك ضمن أعمال تركيب 54كم خطوط مياه شرب بالمناطق المستهدفة داخل المبادرة بمركز إسنا، ومنها خطوط المياه بقرية النمسا.

وفى نفس السياق تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وأبو عوف العفى رئيس قرية توماس وعافية، عدد من المشروعات الجارى العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبدأت الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحى بقرية توماس 1 والتى تم تنفيذ 2 كم من إجمالى 6.5 كم، وأيضا قرية توماس الوسطى والتى تم تنفيذ 5.2 كم من اجمالى 8.5 كم، وقرية توماس 2 والتى تم تنفيذ 2 كم من إجمالى 9 كم، وأيضا أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار الصرف الصحى بقرية وابورات المطاعنة والتى تم تنفيذ 500 م من إجمالى 9.200كم.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أن الأعمال تتم حسب المواصفات الفنية ومعايير السلامة وتأمين بيئة العمل مع مراعاة الجدول الزمنى، واستكمل رئيس المركز الجولة بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد مختار الابتدائية بقرية توماس وعافيه رقم 1 على مساحة 225م، وعبارة عن خمسة طوابق ليضم 9 فصول ومكاتب إدارية بحانب إنشاء فصلين لذوى الاحتياجات الخاصة، وأيصا تم تفقد أعمال انشاء جناح اعدادى جديد بمدرسة توماس الوسطى، بإشراف من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما تم تفقد أعمال إنشاء المبنى الإدارى بمركز شباب توماس الوسطى والمقام على مساحة 185م، وذلك ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة.



جانب من العمل فى مد خطوط المياه بقرية النمسا