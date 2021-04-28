اليوم السابع
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ترقية 11 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 10 مدرسين بجامعة طنطا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 09:55 م
ترقية 11 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 10 مدرسين بجامعة طنطا جامعة طنطا - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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وافق مجلس جامعة طنطا، فى جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لشرين عبد المولى عوض بكلية طب الأسنان، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من إخلاص عبد المنعم شعبان ومحمد أسامة كامل وشيماء محمد سراج ومحمد شفيق القهوجى ومنال سعد نجم بكلية الطب، وغادة زكى العشماوى وسماح فاروق رمضان بكلية الصيدلة، وسالى أحمد الوزير وإيثار صبحى شامة والسيد حسن مرزوق بكلية التربية الرياضية.
 
‏كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من أميرة عبد الجليل الخولى وأمانى عامر بركات وأحمد رشدى زيادة بكلية الطب، والسيد عبد الوهاب الفولى وشيماء ثروت عبد العزيز بكلية التربية، ومحمد إبراهيم شرف بكلية العلوم، وهشام يوسف جبران بكلية التجارة، وفاتن عبد الحميد الشويمى بكلية الهندسة، وماجدة أبو اليزيد الغباشى كلية التربية الرياضية، وسهام عيد الحلفاوى بكلية التمريض.
 
 

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

مجلس جامعة طنطا

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