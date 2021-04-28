تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات شهر أبريل

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل الجاري، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 650.713 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 10475 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 12704 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4036 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة.