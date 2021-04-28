تخت شرقى وورش فنية فى ختام فاعليات ليالى رمضان بمركز الإبداع بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

اختتمت منذ قليل"ليالى رمضان الثقافية والفنية" التى نظمها مركز الإبداع الفنى بدمنهور التابع لوزارة الثقافه

تضمنت الفاعليات الرمضانية باقة متنوعة من الفقرات الفنية منها أوبريتات فنية للأطفال وتخت شرقى وورش ثقافية مختلفه و كذلك اقامة ندوات دينية شارك عدد من علماء الأزهر الشريف والكنيسة القبطية كما تضمنت الفاعليات الثقافية والفنية تنظيم معرضا للكتاب وعروض مميزة للتنورة

وقالت ياسمين الشباسى مدير مركز الابداع الفنى بدمنهور ان الفاعليات الرمضانية استمرت على مدار 6 أيام بشكل مكثف ، موضحة ان هذه الفاعليات لم تقتصر على تقديم العروض الفنية بمقر المركز بمدينة دمنهور بل انطلقت ايضا بمؤسسات الرعاية والأيتام وغيرها من مؤسسات رعاية الاطفال وذلك لإضفاء اجواء من البهجة والسعادة على هذه الفئات المحرومة.