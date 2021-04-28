اليوم السابع
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الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:49 م
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تجديد حبس أعضاء تشكيل عصابى سرق أتوبيس فى السويس 15 يوما

الأربعاء، 28 أبريل 2021 01:20 م
تجديد حبس أعضاء تشكيل عصابى سرق أتوبيس فى السويس 15 يوما حبس - أرشيفية
السويس - سيد نون

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس أعضاء تشكيل عصابى من محافظة الجيزة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة أتوبيس من ميدان الأربعين بالمحافظة.

وكان ضباط المباحث تمكنوا من ضبط 4 متهمين أعضاء التشكيل العصابي، وإعادة الأتوبيس الذى قام التشكيل العصابى بإخفائه بمحافظة المنوفية لبيعه.

كان اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقى إخطارا من قسم شرطة الأربعين بقيام مجهولين بسرقة أتوبيس خاص بمواطن.

بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث مديرية أمن السويس، تبين أن تشكيل عصابى من منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة قام بسرقة الأتوبيس، وقاموا باخفائه بمحافظة المنوفية لبيعه.

وتمكن رئيس مباحث مديرية أمن السويس وضباط المباحث من ضبط أعضاء التشكيل العصابي، كما أعادوا من محافظة المنوفية الأتوبيس المسروق.


السويس

مدير امن السويس

حبس تشكيل عصابى

سرقة اتوبيس

ميدان الاربعين بالسويس

رئيس مباحث السويس

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