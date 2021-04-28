بروتوكول تعاون لزراعة 200 فدان من أرض الغابات الشجرية بأبوتشت فى قنا

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة للإستثمار الزراعى لزراعة 200 فدان من أرض الغابات الشجرية بمركز أبوتشت بنظام التأجير بحق الانتفاع لمدة 25 عام بإستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة طبقاً للكود المصرى رقم 501 لسنة 2015 وتعديلاته ، وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا والمهندس خالد المشنب، العضو المنتدب.

وأوضح محافظ قنا، أنه قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس رجب عرفه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ممثلا عن شركة المياه والإعلامى خالد سليمان، ممثلا عن الشركة ،وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة مثل مياه الصرف المعالج من خلال تخصيص مساحات واسعة من الإراضى لزراعة غابات شجرية تستوعب صرف ما يتم إنتاجه من مياه صرف صحى معالج من تلك المحطات بشكل آمن .

وأضاف الداودي، أن ذلك يأتى فى إطار توجهات الدولة بضرورة إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالج واستخدام المساحات الصحراوية فى الزراعات طبقا للكود المصرى 501 لسنة 2015 ورفع العائد الاقتصادى من الصرف المعالج وفى اطار خطة الدولة نحو التوسع فى التشجير وزراعة الغابات لمواجهة خطر التغير المناخى وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة .