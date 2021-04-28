اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أبريل 2021 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:19 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمناقشة تقارير الوزراء وملفات كل منهما.
 
 
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)، وكان الهدف الأساسي لوزارة النقل من إنشاء هذه الشركة هو أن تكون الذراع التجارية للوزارة في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض داخل مصر، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستوى الاقليمي والعالمى، من خلال تطبيق المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية في الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.
 

اجتماع الحكومة الاسبوعى

مصطفى مدبولى

الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"معلومات الوزراء" ينشر فيديو توعوى حول لقاحات فيروس كورونا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 10:01 ص

الحكومة: 2 مليون و200 ألف لتر مخزون استراتيجى من الأكسجين بمستشفيات العزل

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:23 م

الحكومة تنفى تدهور الوضع الصحى فى مستشفيات عزل كورونا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:08 م

الحكومة تطلق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.. رئيس الوزراء: المرحلة المقبلة سيتم التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى فى تعزيز الحماية الاجتماعية ولا أعباء مالية فى المرحلة الجديدة للإصلاح

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 05:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة